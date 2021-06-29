По всей России за сутки выявлено более 20,5 тысяч случаев заражения

Из них в Москве около 6200, что на тысячу меньше чем накануне. А в Петербурге заболеваемость продолжает расти — за сутки было выявлено почти 1400 новых инфицированных.

Власти города подверглись недавно резкой критике за проведение в разгар пандемии праздника выпускников Алые паруса, который собрал многотысячную толпу. Губернатор Александр Беглов заявил, что выпускников предупреждали о рисках

ПЛЕНКА – БЕГЛОВ

Ранее газета Московский комсомолец писала, что в Петербурге, после завершения Чемпионата Европы по футболу, могут ввести всеобщий карантин.