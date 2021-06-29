У журналистов интернет-издания «Проект» прошли обыски

Полиция пришла домой к главному редактору издания Роману Баданину, его заместителю Михаилу Рубину и журналисту Марии Жолобовой. У них изъяли ноутбуки, флешки, телефоны и сим-карты.

Как рассказал Рубин, силовики вели себя довольно жёстко.

По официальной версии, обыски связаны с делом о клевете, которое было возбуждено еще 4 года назад из-за фильма на телеканале «Дождь» про предпринимателя Илью Трабера. При этом, как пояснил сам Михаил Рубин, он не принимал участие в создании этого проекта.

Отмечается, что адвокат не сразу смогла попасть к Роману Баданину. Полицейский не поверил в подлинность ее удостоверения юриста «Центра защиты прав СМИ». Анна Богатырева в ответ на это вызвала полицию, после чего смогла пройти к своему подзащитному.

На данный момент с Романа Баданина и его адвоката полиция взяла подписку о неразглашении, он является основным подозреваемым. Марию Жолобову и Михаила Рубина допросили, они проходят по делу в качестве свидетелей.

Вместе с тем, как рассказал руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков, сроки давности по этому делу истекли еще в 2019 году. В связи с этим обыски журналисты связывают с расследованием о недвижимости главы МВД Владимира Колокольцева, которое «Проект» анонсировал накануне.

Адвокат Василий Кушнир считает, что обыск у журналиста издания «Проект» Марии Жолобовой с опубликованным сегодня расследованием.

По словам В.Кушнира, сотрудники полиции во вторник рано утром пришли по месту жительства Марии Жолобовой в количестве 10 человек, чтобы провести обыск. «Речь идет о том, что 4 года назад она выпустила расследование про Трабера, где говорилось, что преступный авторитет. И через 4 года он обратился в полицию за оскорбление. Приехали 10 человек на обыск, я полагаю, что это связано с вышедшем расследованием по Колокольцеву. Никогда по делу об оскорблении правоохранители не ездят по 10 человек. Думаю, это такая месть», — сказал адвокат. По словам В.Кушнира, допрос проводили несколько часов, изъяли ноутбуки, носители, телефоны. Также адвокат сообщил, что допрос будет продолжен в отделении внутренних дел. «Пытались нас допросить, мы взяли 51 статью Конституции и отказались от дачи показаний. Приняли решение вызвать нас в отдел полиции местный Хорошевское шоссе, 42 А. Через полчаса нас попытаются еще раз допросить. Думаю, что будут давить, что есть уголовная ответственность от дачи показаний свидетелей. Хотя статус свидетеля у нее не крепкий. Я думаю, что могут в качестве подозреваемой избрать меру пресечения, потом обвиняемой», — отметил он.

Расследование, которое размещено на сайте издания «Проект», посвящено родственникам главы МВД

При этом формально преследование журналистов связано с делом о клевете на Илью Трабера.

Илья Трабер построил свою бизнес-империю в портовой и топливной отраслях, но начинал он с антиквариата — его компания в 90-х стала практически монополистом на рынке Санкт-Петербурга. Этому способствовали городские власти, в первую очередь мэр Анатолий Собчак. Через него, писала «Новая газета» предприниматель мог познакомиться и с тогдашним вице-мэром Владимиром Путиным. В фильме «Питерские», вышедшем на телеканале «Дождь», Трабера называют «единственным из живых авторитетов», знакомство с которым Путин признавал. Тот факт, что они знают друг друга, несколько лет назад подтвердили в Кремле, да и сейчас пресс-секретарь президента Дмитрий Песков вновь не стал этого отрицать.

Между тем, предприниматель миниумм дважды был почетным гостем на праздновании дня рождения президента. Другом Путина Трабера считают также французские спецслужбы, говорилось в фильме «Дождя». Сами журналисты нашли множество свидетельств их тесной связи через разные бизнес-структуры. Так его партнером был Николай Шамалав, отец Кирилла Шамалова – бывшего зятя Путина.

Также известно, что Трабер фигурировал в резонансном деле «русской мафии» в Испании. Его связывали с лидерами тамбовской ОПГ. Предпринимателя объявляли в розыск, но задержан и судим он не был. Издание The Insider также выпускало расследование о том, как близкие к Крмелю бизнисмены, срели них Трабер, отмывают в Монако деньги, заработанные на российских портах

Авторы фильма оценивали все активы Трабера более чем в полтора миллиарда долларов.