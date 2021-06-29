В мэрии Москвы допустили распространение системы цифровых кодов на другие отрасли помимо общепита

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Департамента торговли и услуг Алексея Немерюка. Код со вчерашнего дня необходим для посещения заведений общепита в столице и должен подтвердить, что его владелец привился от коронавируса, либо переболел, либо имеет отрицательный ПЦР-тест.

Тем временем, мошенники стали продавать поддельные цифровые коды.

В Департаменте информационных технологий Москвы порекомендовали для проверки цифровых кодов использовать одно из пяти официальных городских мобильных приложений.

Сенатор Андрей Клишас сказал, что использование поддельных кодов является нарушением санитарно-эпидемиологических правил и за это может грозить до двух лет колонии.