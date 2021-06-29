В России зарегистрирован максимум летальных исходов от коронавируса за сутки

Только за прошедший день 652 человека в стране погибли, борясь с смертельным вирусом. Наибольшее число зарегистрировано в Москве – 121, и в Санкт-Петербурге – 119. Для Северной столицы это самый высокий показатель с момента начала пандемии.

Всего же, за минувшие сутки в России, по данным оперативного штаба, зарегистрировано более 20,5 тысяч новых случаев инфицирования. Самыми неблагоприятными с точки зрения эпидемиологии до сих пор остаются столица, область и город на Неве.

Так, в Москве, сегодня власти отчитались о более чем 6 тысячах заражений, что на тысячу меньше, чем днем ранее. Причем, почти трети из них требуется госпитализация. В Санкт-Петербурге вот уже несколько дней власти города ежедневно выявляют приблизительно одинаковое количество инфицированных. Аналогичная ситуация и в Подмосковье.

Лучше всего обстановка в Ненецком и Чукотском автономных округах. В каждом из них местные власти регистрируют менее 10 новых случаев коронавируса.

Тем временем, Песков заявил, что не знает о планах введения новых ограничений по коронавирусу на федеральном уровне.