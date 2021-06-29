Учения ВВС НАТО стартовали недалеко от границ с Россией

Они проходят в воздушном пространстве Эстонии. Литвы и Латвии. В общей сложности задействовано более 20 самолетов. Как сообщили в альянсе, цель маневров – отработка безопасности воздушного пространства Прибалтики.

Накануне в Черном море стартовали совместные учения Украины и стран НАТО. Посольство России в США призывало Вашингтон это отменить из-за риска непреднамеренных инцидентов.