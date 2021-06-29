Сенатор Андрей Клишас сказал, что использование поддельных цифровых кодов является нарушением санитарно-эпидемиологических правил. По его словам, для физлиц штраф составляет от 15 до 40 тысяч рублей, если возникает угроза заражения других граждан, то максимальное наказание составит до двух лет колонии, — передает ТАСС.

Ранее сегодня дочерняя структура Сбербанка сообщила, что мошенники стали продавать поддельные цифровые коды для посещения кафе и ресторанов в Москве. Средняя цена составляет 11 тысяч рублей.

Цифровые коды стали нужны со вчерашнего дня. Они должны подтверждать, что обладатель вакцинировался от коронавируса, либо переболел, либо имеет отрицательный ПЦР-тест.