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13:03, 29 июня 2021

Бизнесмен Евгений Пригожин потребовал от издания Инсайдер пять миллионов рублей в качестве компенсации

Бизнесмен Евгений Пригожин потребовал от издания Инсайдер пять миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда. Как сообщила пресс-служба связанной с Пригожиным компании «Конкорд», иск о защите чести, достоинства и деловой репутации подан в Басманный суд Москвы.
Какие именно сведения Пригожин требует признать порочащими и их опровергнуть, в пресс-службе не уточнили.
В прошлом году издание Инсайдер впустило материал под названием «Угрозы, слежки и нападения — как Пригожин воюет с независимыми медиа». Также в августе прошлого года было опубликовано расследование о том, кто управляет делами бизнесмена в Африке.



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