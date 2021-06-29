Бизнесмен Евгений Пригожин потребовал от издания Инсайдер пять миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда. Как сообщила пресс-служба связанной с Пригожиным компании «Конкорд», иск о защите чести, достоинства и деловой репутации подан в Басманный суд Москвы.

Какие именно сведения Пригожин требует признать порочащими и их опровергнуть, в пресс-службе не уточнили.

В прошлом году издание Инсайдер впустило материал под названием «Угрозы, слежки и нападения — как Пригожин воюет с независимыми медиа». Также в августе прошлого года было опубликовано расследование о том, кто управляет делами бизнесмена в Африке.

