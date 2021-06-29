Завершен обыск у двух журналистов издания «Проект»

Его главный редактор Роман Баданин стал подозреваемым по делу о клевете в отношении бизнесмена Ильи Трабера.

У Романа Баданина и у журналиста «Проекта» Марии Жолобовой изъяли технику: ноутбуки, мобильные, телефоны, флешки и симкарты. Домой к корреспонденту издания силовики пришли около 8 утра, чуть позже обыск начался и у главного редактора. К нему долгое время не мог пройти адвокат, его пустили только после обращения в полицию.

Баданин и Жолобова проходят по делу о клевете, которое возбудили из-за документального фильма под названием «Питерские». Главный редактор в качестве подозреваемого, а журналист свидетелем. Потерпевшим стал бизнесмен Илья Трабер. Он обратился в силовые органы из-за того, что авторы фильма назвали его «королем бандитского Петербурга» и «членом тамбовской группировки». Уголовное дело было возбуждено в 2017 году, вскоре после выхода фильма. В его создании принимали участие Мария Жолобова и Роман Баданин.

Обыск проходил и у заместителя главного редактора «Проекта» Михаила Рубина, в квартире родителей и планируется в другой его квартире. На данный момент никакого обвинения заместителю главного редактора издания не предъявлено.

Сегодня издание «Проект» выпустило расследование о главе МВД Владимире Колокольцеве.