Греция, которая открылась для туристов, стала страной суперяхт, — отмечает агентство Bloomberg. У берегов Греции пришвартовано около 200 крупных яхт, что впятеро больше, чем стоит сейчас в Монако.

В отличие от других европейских государств, Греция не стала жестко ограничивать туризм в пандемию.