Решение связано с отказом удалить призывы к несовершеннолетним участвовать в акции протеста, которую власти считают запрещенной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Через месяц тот же суд рассмотрит жалобу на решение суда первой инстанции оштрафовать Facebook на 26 миллионов рублей по тем же причинам.
Таганский районный суд Москвы признал законным штраф для соцсети TikTok на 2,6 миллиона рублей
Решение связано с отказом удалить призывы к несовершеннолетним участвовать в акции протеста, которую власти считают запрещенной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.