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12:32, 29 июня 2021

Таганский районный суд Москвы признал законным штраф для соцсети TikTok на 2,6 миллиона рублей

Решение связано с отказом удалить призывы к несовершеннолетним участвовать в акции протеста, которую власти считают запрещенной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Через месяц тот же суд рассмотрит жалобу на решение суда первой инстанции оштрафовать Facebook на 26 миллионов рублей по тем же причинам.


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