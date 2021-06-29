Таганский районный суд Москвы признал законным штраф для соцсети TikTok на 2,6 миллиона рублей

Решение связано с отказом удалить призывы к несовершеннолетним участвовать в акции протеста, которую власти считают запрещенной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Через месяц тот же суд рассмотрит жалобу на решение суда первой инстанции оштрафовать Facebook на 26 миллионов рублей по тем же причинам.