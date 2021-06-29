Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил пакет мер антикризисной поддержки предприятий общепита

Они включены в программу предоставление субсидий малому и среднему бизнесу. Максимальный размер субсидий составит один миллион рублей. Кроме того, до конца года продлили программу предоставления льготных кредитов.

Как сообщает РИА Новости, предприятия получат отсрочку по уплате аренды за третий квартал, если снимают помещения у города.

Накануне вступило в силу требование властей Москвы кафе, барам и ресторанам пускать только вакцинированных посетителей, либо тех, кто переболел или имеет отрицательный ПЦР-тест. Рестораторы говорили, что такое ограничение их разорит.