Издание «Проект» сообщает, что у главного редактора Романа Баданина и его адвоката взяли подписку о неразглашении

Незадолго до этого адвокат Анна Богатырева сказала телеканалу Дождь, что Баданин находится в статусе подозреваемого по делу о клевете на петербуржского бизнесмена Илью Трабера. Дело возбудили в 2017 году из-за расследования Баданина и Марии Жолобовой. Ее скоро начнут допрашивать прямо в собственной квартире, — говорится в Twitter издания «Проект». У Баданина изъяли два ноутбука, у корреспондента ноутбуки, мобильные телефоны, флэшки и сим-карты.

Также этим утром полиция пришла с обысками к родителям заместителя главного редактора «Проекта» Михаила Рубина.