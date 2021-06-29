Курская область стала 21 регионом России, где власти ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий населения

В регионе намерены до 1 сентября привить 70 процентов населения, но пока показатели от этого далеки. Для этого на пункты вакцинации должны прийти более полумиллиона человек – примерно половина населения области. Региональный штаб по коронавирусу обязал глав предприятий, чьи сотрудники контактируют с населением, обязать сотрудников пройти процедура. Список областей деятельности стандартный – торговля, общепит, банки, транспорт, образование и ряд других. Первым обязательную вакцинацию ввела Москва. В ближайшее время к списку планируют присоединиться в Крыму и Мурманской области. Недавний опрос ВЦИОМ показал, что примерно треть россиян против обязательности в этом вопросе. В Москве и Петербурге эта цифра больше, чем в среднем по стране — 36 процентов жителей

Вместе с тем, россияне в значительной мере выступают против отстранения от работы непривитых. Это показывают