Российские биатлонисты выступят на летнем чемпионате мира под трехцветным логотипом национальной федерации

Выступать под привычным логотипом разрешил Международный союз биатлонистов. На зимнем чемпионате мира в Словении наши спортсмены использовали монохромный вариант эмблемы СБР. Международный спортивный арбитраж запретил российским командам два года выступать под национальным флагом. Более того, любые отсылки к флагу или гимну на крупных соревнованиях строго пресекались, даже на женском маникюре или повседневной одежде. Руководство СБР добилось этого права, подав иск в Международный арбитраж и выиграло его при помощи Олимпийского комитета России и Министерства спорта, оказавших СБР юридическую поддержку. Президент организации Виктор Майгуров назвал исход дела маленькой победой, сказав, что опыт может пригодиться и коллегам, культивирующим другие виды спорта.

Чемпионат мира по летнему биатлону пройдет в чешском Нове Место с 24 по 29 августа.