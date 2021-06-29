Российские парламентарии уверены, что антипрививочная кампания идет с Запада

Таким образом другие государства пытаются вмешаться во внутренние дела страны.

В верхней палате Парламента уверены, что волну негатива в отношении препаратов от опасного вируса подогревают СМИ, которые российские власти считают иностранными агентами. Как заявил первый зампред комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров, в социальных сетях так называемые антипрививочники пугают граждан различными последствиями. По его словам, эта информация идет с Запада, где сотни миллионов человек уже привились от коронавируса. Делается это для того, чтобы подорвать авторитет власти и вызвать социальную напряженность среди россиян в преддверии думских выборов. Теперь же предстоит развеять мифы о вакцинации.

Позицию коллеги поддержал и сенатор Андрей Климов. По его словам, СМИ, которые напрямую связаны с Госдепом, не скрывают своей цели.

В Совете федерации уже сообщили, что намерены усилить меры по выявлению и пресечению фейков о коронавирусе и вакцинации.

Отмечается, что о всех случая так называемой «подрывной работы» будут информировать соответствующие органы