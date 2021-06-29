У администрации президента собралось порядка 150 человек на встречу с депутатами против принудительной вакцинации. Как рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» координатор «Левых сил» Сергей Удальцов, встречу проводят депутаты Госдумы от КПРФ — первый секретарь МГК КПРФ Валерий Рашкин и секретарь МГК КПРФ Денис Парфенов.

«Сейчас около администрации президента на Ильинке проходит встреча депутатов Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина и Дениса Парфенова с гражданами. Здесь представители левых сил и других организаций, а также правозащитники. Собралось около 150 человек. Мероприятие связано с тем, что завтра прямая линия президента РФ, а у людей много вопросов, связанных с вакцинацией от коронавируса», — рассказал С.Удальцов.

По словам политика, собравшиеся граждане выражают обеспокоенность тем, что принуждение к вакцинированию противоречит нормам конституции РФ.

«Последними ограничениями для граждан, которые не делали прививки, были в виде QR-кодов, ограничения по доступу в разные учреждения, люди обеспокоены тем, что принуждение к вакцинации входит в противоречия с нормами конституции и другими законами. Они настаивают на том, что вакцинирование должно быть сугубо добровольным, а государству нужно больше внимания уделять разъяснению, стимулированию и убеждению населения страны», — отметил С.Удальцов.

Мероприятие проходит без эксцессов, кроме появления провокаторов и попытки сорвать эту встречу, добавил С.Удальцов.