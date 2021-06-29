Новый максимум смертей от коронавируса за сутки зафиксирован в России – это 652 летальных исхода

В Петербурге также зарегистрировано наибольшее значение за всю пандемию — 119 смертей. В Москве умер 121 пациент. Накануне было 124, что стало максимальным значением за полтора года.

По всей России за сутки выявлено более 20,5 тысяч случаев заражения. Из них в Москве около 6200, что на тысячу меньше чем накануне. А в Петербурге заболеваемость продолжает расти — за сутки было выявлено почти 1400 новых инфицированных.

Власти города подверглись недавно резкой критике за проведение в разгар пандемии праздника выпускников Алые паруса, который собрал многотысячную толпу. Губернатор Александр Беглов заявил, что выпускников предупреждали о рисках

Ранее газета Московский комсомолец писала, что в Петербурге, после завершения Чемпионата мира по футболу, могут ввести всеобщий карантин.

