Главред издания Проект Роман Баданин, по словам адвоката, находится в статусе подозреваемого по делу о клевете.

Главный редактор издания Проект Роман Баданин, по словам адвоката, находится в статусе подозреваемого по делу о клевете. Об этом телеканалу дождь сообщила защитник Анна Богатырева. Дело возбудили еще в 2017 году, после документального фильма о петербуржском бизнесмене Илье Трабере, одним из авторов которого был Баданин.

Журналистка проекта Мария Жолоббова, которая также была в числе авторов фильма, находится в статусе свидетеля, — сообщает издание Открытые медиа.

Баданин и Жолобова также соавторы расследования о главе МВД Владимире Колокольцеве, которое опубликовано сегодня. У них этим утром прошли обыски.