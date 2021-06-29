Александр Лукашенко встретился в Минске с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым

Как передает госагентство БелТА, белорусский правитель предложил рассмотреть не только тематику взаимодействия в области безопасности, но и сотрудничество в военно-технической сфере. Также Лукашенко сказал, что хотел бы обсудить наедине с Патрушевым «вопросы, которые не подлежат огласке».