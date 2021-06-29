Александр Лукашенко встретился в Минске с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым

Как передает госагентство БелТА, белорусский правитель предложил рассмотреть не только тематику взаимодействия в области безопасности, но и сотрудничество в военно-технической сфере. Также Лукашенко сказал, что хотел бы обсудить наедине с Патрушевым «вопросы, которые не подлежат огласке».
2021-06-29T11:32:35+03:00
2021-06-29T12:00:20+03:00
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11:32, 29 июня 2021
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