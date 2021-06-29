Во ВГИКе сообщили о госпитализации народной артистки России Веры Алентовой, — передает Интерфакс. Ранее стало известно, что ее муж, режиссер Владимир Меньшов, заразился коронавирусом.

В партии «Справедливая Россия — за правду» сказали, что из-за болезни Меньшов не смог присутствовать на съезде, который включил его в общефедеральный список на выборы в Госдуму.