В России за сутки зафиксировали 652 смерти от коронавируса — это максимум с начала пандемии

По всей стране выявлено более 20 с половиной тысяч новых случаев инфцирования. Из них в Москве — около 6.200, что на тысячу меньше, чем накануне.

Больше всего пациентов от коронавируса умерли в Москве и Петербурге – 121 и 119, соответственно. Для Петербурга это максимум за всю пандемию. Все это данные оперативного штаба.