Адвоката пустили к главному редактору издания «Проект» Роману Баданину после того, как она вызвала полицию

Адвоката Анну Богатыреву пустили к главному редактору издания «Проект» Роману Баданину после того, как она вызвала полицию. До этого участковый не пускал ее на обыск и утверждал, что «такое адвокатское удостоверение можно купить в переходе», — передает портал ОВД-Инфо.

Силовики этим утром пришли к журналистам, которые выпустили сегодня расследование о главе МВД Владимире Колокольцеве.

Обыски проводят у Романа Баданина, в квартире родителей его заместителя Михаила Рубина, у журналиста издания «Проект» Марии Жолобовой. Как рассказал ее адвокат Василий Кушнир, следственные действия связаны с делом о клевете на петербуржского бизнесмена Илью Трабера, которое было возбуждено еще в 2017 году.