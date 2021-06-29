Чрезвычайная жара на Тихоокеанском северо-западе США побила исторические рекорды в понедельник, а температуры поднялись до угрожающих размеров. О том, как глобальное потепление привело к тому, что северные американские штаты и даже Канада стали жарче Лас-Вегаса, расскажет наш корреспондент в Вашингтоне Карина Орлова.

Тепловой купол накрыл северные штаты на американском западном побережье Орегон и Сиэтл, а также Айдахо и части Северной Калифорнии и Монтаны. В Портленде, штат Орегон, в воскресенье была зафиксирована рекордно высокая температура 44.5 градуса тепла, а в понедельник она превзошла и этот показатель, достигнув 46 градусов. В Сиэтле, штат Вашингтон воскресная температура достигла 40 градусов, побив существовавший исторический рекорд. В понедельник был установлен новый рекорд — в три часа дня в городе установилась температура в 41 градус. До этих выходных в Сиэтле никогда не было того, чтобы температура превышала 38 градусов хотя бы два дня подряд. В Канаде тоже были побиты все рекорды жары, когда в понедельник температура превысила 47 градусов — что сделало британскую Колумбию местом таким же жарким, как Лас-Вегас, находящийся в пустыне. Главных причин аномальной жары на Северо-западе США три: это сам тепловой купол, его расположение и глобальное изменение климата.

Температура в попавших под тепловой купол штатах США, и канадской Британской Колумбии в эти дни установилась выше обычной среднесуточной температуры на 20 градусов по Цельсию.