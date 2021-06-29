Только 3% россиян готовы вакцинироваться ради отдыха в Краснодарском крае, — выяснил портал SuperJob. При этом ради поездки за границу в мае готовы были сделать прививку 20% опрошенных, — пишет издание РБК.

Ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что с 1 августа заселять в гостиницы, санатории и пансионаты будут только при наличии сертификата о прививке, либо справке о медицинских противопоказаниях.

