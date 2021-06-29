Поддельные специальные цифровые коды для идентификации появились в продаже на ряде форумов в интернете. Их средняя стоимость составляет 11 тысяч рублей.

Так называемые QR коды предлагают купить в различных разделах теневого интернета. В объявлениях указано, что после оплаты необходимой суммы можно создать настоящий цифровой код, которые будет считываться при предъявлении в кафе, клубах и ресторанах. На данный момент обнаружено уже минимум 10 таких предложений, сообщили агентству ТАСС в компании Bi.zone. Это дочерняя структура Сбербанка, которая занимается кибербезопасностью. Объявления о продаже специальных цифровых кодов появились в выходные, у них уже есть 50 положительных отзывов от тех, кто воспользовался нелегальной услугой. Однако не уточняется, это комментарии реальных покупателей или просто созданные для рекламы. Как объясняют эксперты, обнаружившие такие предложения в интернете, проверки цифровых кодов при входах в кафе и ресторанах скорее всего будут проводить с использованием специальных приложений на телефоне, поэтому при большом потоке посетителей подделку могут не заметить.

Ранее в интернете появлялись объявления о продаже поддельных сертификатов о вакцинации.