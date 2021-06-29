Издание «Проект» опубликовало расследование о родственниках главы МВД

Издание «Проект», у журналистов которого этим утром проходят обыски, опубликовало расследование о родственниках главы МВД. В публикации утверждается, что они владеют дорогостоящими особняками и квартирами.

Сын Владимира Колокольцева 32-летний предприниматель Александр владеет участком земли в 100 соток и домом в элитном поселке Заречье – стоимость этого имущества превышает 1 миллиард рублей, при этом данных о нем в реестрах нет. Особняк Колокольцеву, как утверждает «Проект» достался от супруги авторитетного бизнесмена Льва Черепова, которого считают близким к измайловской преступной группировке. С этой семьей министра Колокольцева связывают многолетние отношения. Черепов – дядя бизнесменов Задориных — основателей крупной алкогольной сети «Ароматный мир», которые когда-то привели в бизнес будущего главу Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна. Он в свою очередь, считают в Проекте, мог способствовать тому, что Колокольцев, в то время бывший простым полицейским, пошел на повышение. Издание отмечает, что за все время, что Колокольцев работает главой МВД, у него официально не появилось никакой новой недвижимости. По бумагам в скромной многоэтажке в районе Жулебино. При этом, по данным Проекта, его сын владеет квартирами и особняком почти на 2 миллиарда рублей. Еще часть имущества записана на родственников супруги министра – она владеет дорогой недвижимостью на Рублево-Успенском шоссе и на Ленинском проспекте.

К авторам расследования — главному редактору издания Проект, Роману Баданину и журналисту Марии Жолобовой сегодня пришли с обысками. При этом адвокат Жолобовой Василий Кушнир сказал ТАСС, что обыски проходят в рамках дела о клевете. Потерпевшим по нему проходит предприниматель Илья Трабер.