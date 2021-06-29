Полиция Австралии оштрафовала вице-премьера страны за появление в общественном месте без маски

Представитель управления в штате Новый Южный Уэльс рассказал в эфире телеканала АВС, что офицеры прибыли на автозаправку после сообщения о том, что один из посетителей не носит маски. Им оказался вице-премьер Барнаби Джойс. Сообщается, что член правительства принес свои извинения.