Полиция Австралии оштрафовала вице-премьера страны за появление в общественном месте без маски

Представитель управления в штате Новый Южный Уэльс рассказал в эфире телеканала АВС, что офицеры прибыли на автозаправку после сообщения о том, что один из посетителей не носит маски. Им оказался вице-премьер Барнаби Джойс. Сообщается, что член правительства принес свои извинения.
2021-06-29T09:37:28+03:00
2021-06-29T09:55:48+03:00
https://echo.msk.ru/news/2862604-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3482624.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
09:37, 29 июня 2021
Загрузка комментариев...