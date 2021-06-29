Госдепартамент США предостерег американцев от поездок в Россию

В ведомстве пояснили, что это связано с возможными преследованиями со стороны силовиков, угрозами коронавируса и терроризма, а также с произвольным применением местного законодательства и ограниченными возможностями посольства оказать помощь гражданам США.

Отмечается, что наиболее опасны для американцев Чечня и Крым.