В ведомстве пояснили, что это связано с возможными преследованиями со стороны силовиков, угрозами коронавируса и терроризма, а также с произвольным применением местного законодательства и ограниченными возможностями посольства оказать помощь гражданам США.
Отмечается, что наиболее опасны для американцев Чечня и Крым.
Госдепартамент США предостерег американцев от поездок в Россию
В ведомстве пояснили, что это связано с возможными преследованиями со стороны силовиков, угрозами коронавируса и терроризма, а также с произвольным применением местного законодательства и ограниченными возможностями посольства оказать помощь гражданам США.