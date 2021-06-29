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09:36, 29 июня 2021

«Металинвестбанк» объявил, что с сегодняшнего дня вакцинированные граждане могут открыть депозит на особых условиях

Ставка будет примерно на пол-процентного пункта выше, чем у других вкладов. Депозит назвали «Спутник», так же, как и самую массовую вакцину в России. с Это первая кредитная организация в России, которая сделала депозит для граждан с прививками от коронавируса.


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