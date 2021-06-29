Сенатор Андрей Клишас предупредил, что за поддельные цифровые коды для посещения ресторанов может грозить до двух лет колонии. Он подчеркнул, что такая ответственность может наступить не за изготовление фальшивки, а за ее использование, — передает РИА Новости. По словам экспертов, в сети уже стали продавать поддельные цифровые коды со средней стоимостью в одиннадцать тысяч рублей.
Накануне в Москве вступили в силу требования, по которым посетить заведения общепита можно только с цифровым кодом, который доказывает, что человек либо переболел, либо вакцинировался, либо сдал отрицательный тест.
Клишас предупредил, что за поддельные цифровые коды для посещения ресторанов может грозить до двух лет колонии
Сенатор Андрей Клишас предупредил, что за поддельные цифровые коды для посещения ресторанов может грозить до двух лет колонии. Он подчеркнул, что такая ответственность может наступить не за изготовление фальшивки, а за ее использование, — передает РИА Новости. По словам экспертов, в сети уже стали продавать поддельные цифровые коды со средней стоимостью в одиннадцать тысяч рублей.