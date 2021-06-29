Сенатор Андрей Клишас предупредил, что за поддельные цифровые коды для посещения ресторанов может грозить до двух лет колонии. Он подчеркнул, что такая ответственность может наступить не за изготовление фальшивки, а за ее использование, — передает РИА Новости. По словам экспертов, в сети уже стали продавать поддельные цифровые коды со средней стоимостью в одиннадцать тысяч рублей.

Накануне в Москве вступили в силу требования, по которым посетить заведения общепита можно только с цифровым кодом, который доказывает, что человек либо переболел, либо вакцинировался, либо сдал отрицательный тест.