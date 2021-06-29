СМИ: В чешском сегменте интернета почти прекратилась активность так называемых пророссийских троллей

В чешском сегменте интернета почти прекратилась активность так называемых пророссийских троллей, — пишут местные СМИ. Издание Seznam zprávy связывает это с высылкой восемнадцати сотрудников посольства России в апреле. Это произошло после того, как власти Чехии обвинили российскую военную разведку в причастности к взрывам на складе боеприпасов в 2014 году.

В чешской контрразведке заявили, что проверяют версию о том, что деятельностью интернет-троллей руководили непосредственно сотрудники посольства. В дипмиссии это категорически отрицают и подчеркивают, что распространение дезинформации не входит в традиции российской дипломатии.