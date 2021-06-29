Издание «Проект» сообщает, что у главного редактора Романа Баданина сейчас проходит обыск

Полиция также пришла к корреспондентке Марии Жолобовой. В эфире нашей радиостанции она отметила, что сегодня должно выйти ее расследование о министре внутренних дел Владимире Колокольцеве. Жолобова добавила, что к ней сейчас едет адвокат.

Ранее главный редактор «Проекта» Роман Баданин в нашем эфире рассказывал, что его работа связана с риском

В анонсе расследования о главе МВД издание «Проект» ранее написало, что министр записал дорогую недвижимость на родственников жены.