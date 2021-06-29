Нагатинский суд рассмотрит меру пресечения в виде стражи в отношении экс-директора ФБК Жданова

В Нагатинском суде сегодня состоится судебное заседание, на котором будет избрана мера пресечения в виде стражи в отношении экс-директора Фонда борьбы с коррупцией (признан в РФ экстремистской организацией и иноагентом) Ивана Жданова, ранее объявленного в розыск. Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» его адвокат Владимир Воронин.

«Сегодня в 14.30 в Нагатинском суде состоится судебное заседание. Об этом меня уведомил следователь по телефону, никакой повестки нам не прислали, и сказали, что будет избираться мера пресечения в виде стражи в отношении Ивана, соответственно заочно. Пока никаких материалов не видел, не успел сегодня с ними ознакомиться, поэтому непосредственно перед самим процессом буду знакомиться», — сказал адвокат.

При этом В.Воронин отметил, что никаких повесток ни ему, ни И.Жданову не приходило, и по какому делу состоится судебное заседание, он не знает.

И.Жданов в настоящее время находится в Литве.