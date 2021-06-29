Инициативу поддержали восемь членов высшего судебного органа страны, трое выступили против. Председатель Верховного суда Артуро Сальдивар назвал решение историческим.
Прежде использование марихуаны в Мексике было запрещено кроме как в медицинских и исследовательских целях.
Верховный суд Мексики признал неконституционным запрет на использование марихуаны для отдыха
Инициативу поддержали восемь членов высшего судебного органа страны, трое выступили против. Председатель Верховного суда Артуро Сальдивар назвал решение историческим.