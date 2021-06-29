На севере Колумбии демонстранты снесли памятник Христофору Колумбу

Как отмечают СМИ, это не первый подобный случай за последнее время, в начале июня представители коренных народов попытались снести памятник Колумбу в столице страны. С апреля в Колумбии не утихают массовые протесты против налоговой реформы. По официальным данным, в столкновениях пострадали более двух тысяч человек, не менее 50 погибли.