Австралия отменила возрастные ограничения для вакцины AstraZeneca

Как отмечает агентство Ассошиэйтед— пресс, это сделали на фоне распространения так называемого индийского штамма коронавируса. До этого Министерство здравоохранения страны запретило использовать препарат людям в возрасте до 60 лет в связи с риском образования тромбов.
2021-06-29T08:39:19+03:00
2021-06-29T09:39:33+03:00
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08:39, 29 июня 2021
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