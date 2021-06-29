Американский грузовой корабль Cygnus должен отстыковаться сегодня от МКС

После отлета с Международной космической станции Cygnus должен выпустить в открытый космос два микроспутника. Как сообщают в американском аэрокосмическом агентстве NASA, первый спутник будет изучать ионосферу Земли, второй же необходим для разработки и тестирования специального программного обеспечения.

Кроме того, корабль вывезет со станции скопившейся мусор и отходы. Позднее он вместе с судном должен сгореть в плотных слоях атмосферы Земли.

В начале года этот же корабль привез на орбитальный комплекс более 3,5 тонн необходимого оборудования для станции, продуктов питания для астронавтов и приборов для научных исследований.

Онлайн-трансляция отстыковки Cygnus будет вестись на сайте NASA. Завершится операция в 19:25 по Москве.