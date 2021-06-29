Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отчитается перед РФС о выступлении команды на ЧЕ по футболу

Черчесов выступит перед техническим комитетом, то есть разговор будет экспертным, а выводы о дальнейшей судьбе тренера предстоит делать Исполкому РФС, но руководствоваться он будет рекомендациями техкома.

Вице-президент РФС Никита Симонян анонсировал и обмен мнениями с тем, чтобы понять почему сборной страны не удалось выйти из группы, которую Симонян считает очень сильной.

Кроме того Черчесову предстоит ответить на вопросы журналистов и здесь, судя по материалам прессы, атмосфера обещает быть еще более жаркой. Сборная России заняла в своей подгруппе последнее место, победив Финляндию и уступив Бельгии и Дании. Обе эти команды, уже вышли в четвертьфинал, показав весьма уверенный футбол.