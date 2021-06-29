Германия с сегодняшнего дня считает Россию «зоной с вариантами коронавируса»

Это связано с распространением в стране штамма «дельта». Что это значит, расскажет наш корреспондент в ФРГ Анна Розе.

Эпидемиологический институт имени Роберта Коха при минздраве ФРГ сообщил, что Россия и Португалия должны быть перенесены в группу с более высокой степенью опасности. По оценке немецких ученых, «зона с вариантами коронавируса» представляет собой самый большой риск для поездок. В эту группу уже входят 16 стран, в том числе Бразилия, Индия и Великобритания.

Для всех внесенных в этот список государств действуют особо строгие правила иммиграции. Въезд в страну из подобных зон возможен лишь для граждан ФРГ и лиц с разрешением на постоянное проживание. Для всех, в том числе переболевших и привитых, обязателен строгий двухнедельный карантин. Туристические поездки в эти страны исключаются. Новое правило приведет к запрету массовых авиаперевозок.

В Германии вчера насчитывалось 219 новых случаев заражения коронавирусом. После восьмимесячного перерыва по всей стране снимаются контактные ограничения: открываются заведения общепита, развлекательные учреждения, бассейны и торговые центры. Однако строгий масочный режим в транспорте, магазинах и других общественных местах, а также быстрые антигенные тесты для посещения мероприятий, фитнес-клубов и парикмахерских не отменены.

Ранее Россия была причислена к так называемым «зонам риска», десятидневный карантин при въезде можно было избежать, предъявив результат негативного теста на коронавирус.