Z Архив новостей новости
5 2 6 515
06:09, 29 июня 2021

Германия с сегодняшнего дня считает Россию «зоной с вариантами коронавируса»

Это связано с распространением в стране штамма «дельта». Что это значит, расскажет наш корреспондент в ФРГ Анна Розе.

Эпидемиологический институт имени Роберта Коха при минздраве ФРГ сообщил, что Россия и Португалия должны быть перенесены в группу с более высокой степенью опасности. По оценке немецких ученых, «зона с вариантами коронавируса» представляет собой самый большой риск для поездок. В эту группу уже входят 16 стран, в том числе Бразилия, Индия и Великобритания.

Для всех внесенных в этот список государств действуют особо строгие правила иммиграции. Въезд в страну из подобных зон возможен лишь для граждан ФРГ и лиц с разрешением на постоянное проживание. Для всех, в том числе переболевших и привитых, обязателен строгий двухнедельный карантин. Туристические поездки в эти страны исключаются. Новое правило приведет к запрету массовых авиаперевозок.

В Германии вчера насчитывалось 219 новых случаев заражения коронавирусом. После восьмимесячного перерыва по всей стране снимаются контактные ограничения: открываются заведения общепита, развлекательные учреждения, бассейны и торговые центры. Однако строгий масочный режим в транспорте, магазинах и других общественных местах, а также быстрые антигенные тесты для посещения мероприятий, фитнес-клубов и парикмахерских не отменены.

Ранее Россия была причислена к так называемым «зонам риска», десятидневный карантин при въезде можно было избежать, предъявив результат негативного теста на коронавирус.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Владимир Путин: «Быть открытыми, несмотря на прошлое» Кто бы ни пытался сейчас переписать страницы прошлого – правда в том, что советский солдат пришёл на землю Германии не мстить немцам, а с благородной, великой миссией освободителя…

5 267 6 27642 22.06
Блоги

Леонид Гозман политик

Вежливые сомнения в искренности и/или компетентности президента Этой своей оценкой ему удалось оскорбить одновременно и украинцев, за которых, якобы, все сделали американцы, и Европу, не проявившую, по его мнению, собственной субъектности, и США, приписывая им то, чего они не делали…

5 292 6 46330 22.06
Блоги

Виктор Шендерович писатель

«Свирепая добродетель» «Скрепного» демагога легко найти в любом народе. Иногда они оказываются в правительствах, порой начинают диктовать интонацию и повестку дня всей стране… И нет в этом никакого особого пути, слава те господи…

5 116 6 53591 22.06
Блоги

Сергей Лавров: О праве, правах и правилах Наращивая санкции и прочие меры незаконного давления на суверенные правительства, Запад насаждает тоталитаризм в мировых делах, занимает имперскую, неоколониальную позицию по отношению к другим странам…

5 235 6 21220 28.06
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Антикитайский альянс западных демократий Нет в международном праве таких положений, согласно которым можно формировать безосновательные заговоры против стран, применяя давление, угрозы и санкции. А в «правилах» Запада есть…

5 128 6 14727 26.06
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Украина и НАТО Собственными руками, используя таких же послов и министров иностранных дел, стимулировали на Украине майданы, довели страну до полной потери суверенитета и состояния полураспада, а теперь вспомнили про то, что у них есть некие правовые ограничения…

5 234 6 28692 27.06
Блоги

Кусок эфира

Александр Проханов: Русским вообще не свойственно доминировать Это свойственно англичанам, англосаксам, американцам. Их мечта – это град на горе. У нас нет этого града на горе. У нас на горе стоит храм…

5 101 6 12766 23.06
Блоги

Виктор Шендерович писатель

Борьба с галлюцинациями Черчесов, получающий вдвое больше тренера сборной Бельгии, — вот что стыдно, а не ошибка Зобнина. А с футбольной точки зрения, Россия сегодня — команда третьего ряда, и по мне, ничего страшного в этом нет…

5 201 6 108283 22.06
Блоги

Геннадий Гудков политик

За 80 лет честная история участия СССР во Второй мировой так и не написана Но я верю: пройдет не так много времени, и у России появится честная и правдивая история. В которой будет дана точная, объективная и беспристрастная оценка самого трагического события в истории человечества…

5 66 6 17339 22.06
Блоги

Игорь Николаев экономист

726,9 млрд рублей – и бедных не будет? Неправильно было бы думать, что вот так просто можно решить проблему бедности в стране, просто добавив денег. В России так и пытались решить эту проблему…

5 34 6 19603 22.06
8читать ;смотреть
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Как это либерально, не правда ли? Хочется, чтобы хоть раз тайна резонансной смерти западных общественных деятелей была раскрыта не через 50 лет…

5 127 6 24555 24.06
Голосование
3481790
Как вы оцениваете действия Сергея Собянина в борьбе с пандемией?
5 37 6 7197 27.06
Блоги

Василий Вайсенберг эксперт движения «Голос»

Нет даже формальных оснований запретить Яшину открыть избирательный счет Конечно, Яшин подаст в суд. И скорее всего суд отменит незаконное решение избиркома. Вопрос только в том, что время на сбор подписей и открытие счета будет потеряно…

5 31 6 6475 25.06
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Конец путинского футбола Это в духе «она утонула». И бесчисленных провалов российского начальства под лозунгом – «делай, что хочешь и ответственности никакой». Что с футболом, что с ковидом – схема одна…

5 218 6 116918 22.06
Блоги

Анна Розэ журналист «Эха Москвы» в Берлине

Как немцы отрицают свою вину Недавно кто-то где-то в России говорил о том, что мир забыл о героических подвигах российского народа, и о том, что фашисты хотели сделать из него рабов, не признавая его человеческого достоинства…

5 43 6 20623 22.06
Блоги

Никита Белоголовцев журналист

Кто из вас отказывался от зарплаты в три с половиной раза больше? Тут бы включить привычное «зажрались» и вот это всё, но я не буду. Трагедия Зобнина, Мухина (и почти всех остальных) в том, что в своих деньгах они не виноваты…

5 37 6 43868 22.06

Популярное за неделю

Новости

МВД не увидело в бывшем муже оперной певицы Марии Максаковой криминального лидера Полиция не стала заводить дело о принадлежности к «ворам в законе» на Владимира Тюрина

5 2 6 556
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Компартия Китая врала насчет рынка с самого начала. Врала со скошенными глазами, как Сталин о троцкистско-бухаринских процессах, как Россия о Скрипалях. И конечно, эта находка — очередной аргумент в пользу теории лабораторной утечки…

5 63 6 95692 26.06
#слушать 47:56 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
3479064
Хотели бы вы, чтобы такой человек, как президент Ирана Ибрагим Раиси, возглавлял Россию? («48 минут»)
5 25 6 7611 23.06
Блоги

Сергей Алексашенко экономист

+ Спасибо Путину: экономически мы отстали навсегда Спасибо Путину: экономически мы отстали навсегда Чтобы выйти на докризисный уровень, экономика во втором квартале должна вырасти со скоростью 8,6% годовых, а чтобы выйти на уровень начала 2019 г. — должна поставить рекорд на уровне 18% годовых…

5 118 6 300439 26.06
8читать ;смотреть
Блоги

+ Егор Бероев: Как мы — потомки победителей — могли это допустить? Егор Бероев: Как мы — потомки победителей — могли это допустить? Актер устроил акцию против ущемления прав невакцинированных на церемонии вручения премий «ТЭФИ-Летопись победы»

5 323 6 171959 23.06
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9168808
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4950469

Сегодня в эфире