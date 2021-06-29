Суд в Москве решит вопрос о заочном аресте соратника Алексея Навального Ивана Жданова

Адвокат Владимир Воронин сказал «Эху», что ни он, ни его подзащитный никаких повесток на этот счет не получали.

Воронин считает, что не зависимо от правомерности требований следствия, суд все равно примет решении об аресте его подзащитного.

11 июня стало известно, что Жданов, находящийся за границей, объявлен в федеральный розыск.

По подсчетам адвоката, в его отношении заведены четыре ил пять уголовных дел, том числе о создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан, а также по делу о злостном неисполнении решения суда – речь идет об отказе удалить из интернета фильм «Он вам не Димон».