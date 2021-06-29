Скелет кита из фильма «Левиафан» вернули в поселок Териберка под Мурманском

Судя по фотографии, которую опубликовал губернатор Андрей Чибис, муляж установили у одного из местных ресторанов на побережье Баренцева моря.

Металлическая конструкция, воспроизводящая огромный скелет кита, появлялась в нескольких кадрах фильма режиссера Андрея Звягинцева. Сам он рассказывал, что декорацию после окончания съемок купил некий столичный бизнесмен, установивший скелет на лужайке у своего дома. Чибис сообщал, что конструкцию удалось вернуть в регион благодаря правительству Москвы.