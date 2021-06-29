НХЛ выразила опасения по поводу целесообразности участия своих хоккеистов в зимней Олимпиаде

Об этом сказал комиссар лиги Гэри Беттмен, слова которого приводит журналист официального сайта НХЛ. Согласно коллективному договору с профсоюзом игроков, которой был заключен прошлым летом, хоккеисты смогут принять участие в Олимпиадах 2022 и 2026 годов если будет достигнута договоренность с МОК и Международной федерацией хоккея. Олимпиада 2018 года в Пхенчхане прошла без участия игроков НХЛ. Олимпийскими чемпионами стали российские хоккеисты.