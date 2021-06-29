Ливанские банки на сутки приостановили работу после погрома в Бейруте

Таким образом финансовые организации выразили солидарность с Ливанским швейцарским банком, офис которого и подвергся нападению, сообщает местная пресса.

Инцидент произошел накануне утром. Десятки человек ворвались в здание и напали на сотрудников, потребовав выдать им деньги, отправленные переводами. Предварительно, нападавших называют вкладчиками банка из одной из неправительственных организаций. Во время беспорядков три сотрудника пострадали.

Как отмечает агентство ТАСС, на фоне сильнейшего кризиса в Ливане практически парализована банковская система, а все зарубежные переводы заблокированы.