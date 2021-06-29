Об этом в пресс-службе политической организации рассказали агентству ТАСС. При этом ранее сообщалось о планах по выдвижению от партии рэп-исполнителя Славы КПСС, однако руководство «Зеленой альтернативы» не смогло прийти к согласию с музыкантом.
По оценкам близких к власти экспертов, пишет газета «Коммерсант», партия имеет шансы преодолеть 3-процентный барьер на грядущих выборах, что даст ей возможность получать государственное финансирование.
Список партии «Зеленая альтернатива» на выборах в Госдуму возглавит певица Виктория Дайнеко
Об этом в пресс-службе политической организации рассказали агентству ТАСС. При этом ранее сообщалось о планах по выдвижению от партии рэп-исполнителя Славы КПСС, однако руководство «Зеленой альтернативы» не смогло прийти к согласию с музыкантом.