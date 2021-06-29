Счетная палата увидела риск появления новых обманутых дольщиков из-за роста себестоимости строительства

Это, по мнению ведомства, может привести к остановке строек – сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на отчет чиновников. В Счетной палате отмечают, что действующая система ценообразования не учитывает возможные резкие скачки стоимости ресурсов. Так, по данным Главгосэкспертизы, за первые три месяца этого года металлоизделия, используемые в строительной сфере, подорожали до 75%.
2021-06-29T03:06:21+03:00
2021-06-29T03:06:21+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:06, 29 июня 2021
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