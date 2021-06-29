Британское Минобороны назвало потерю секретных документов об эсминце Defender ошибкой

За ней, вероятно, стоит конкретный человек, передает телерадиокомпания Би-би-си. Военные не возлагают ответственность на кого-либо до появления результатов расследования. В воскресенье журналисты сообщили, что в их распоряжении оказались сведения о маршрутах прохода боевого корабля в Черном море. Промокшую папку с бумагами в редакцию принес некий «представитель общественности», который нашел их за остановкой общественного транспорта.
2021-06-29T03:06:04+03:00
2021-06-29T03:06:04+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
03:06, 29 июня 2021
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