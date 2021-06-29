Британское Минобороны назвало потерю секретных документов об эсминце Defender ошибкой

За ней, вероятно, стоит конкретный человек, передает телерадиокомпания Би-би-си. Военные не возлагают ответственность на кого-либо до появления результатов расследования. В воскресенье журналисты сообщили, что в их распоряжении оказались сведения о маршрутах прохода боевого корабля в Черном море. Промокшую папку с бумагами в редакцию принес некий «представитель общественности», который нашел их за остановкой общественного транспорта.