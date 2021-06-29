Заседание технического комитета запланировано на завтра – сообщает агентство ТАСС. Как поясняется, это связано с санитарной обстановкой – членам РФС запретили собираться очно и для подготовки заседания в онлайн-формате потребовалось дополнительное время.
Сборная России заняла в своей группе последнее, четвертое место и не смогла пробиться в 1⁄8 финала. Команда одержала победу над финнами и уступила в играх с бельгийцами и датчанами.
Российский футбольный союз перенес отчет тренера Станислава Черчесова по выступлению сборной на чемпионате Европы
Заседание технического комитета запланировано на завтра – сообщает агентство ТАСС. Как поясняется, это связано с санитарной обстановкой – членам РФС запретили собираться очно и для подготовки заседания в онлайн-формате потребовалось дополнительное время.