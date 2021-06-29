Рыночная капитализация Facebook впервые превысила 1 триллион долларов

Согласно данным электронной биржи Nasdaq в понедельник произошел резкий взлет акций компании. Таким образом социальной сети потребовалось 9 лет с момента первичного размещения акций на рынке чтобы пробить планку в триллион долларов. Агентство Рейтер отмечает, что рост котировок произошел на фоне решения суда, отклонившего иск Федеральной торговой комиссии, который мог привести к разделению бизнеса Facebook.
2021-06-29T02:06:27+03:00
2021-06-29T02:06:27+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:06, 29 июня 2021
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