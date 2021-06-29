В Ростове-на-Дону завели дело после наезда электросамоката на ребенка

Газета «Коммерсант» со ссылкой на региональное управление СК пишет, что, по данным следователей, местный житель на значительной скорость сбил двулетнего мальчика и скрылся с места происшествия. Ребенка госпитализировали с ссадинами и ушибами. Нарушителя уже нашли и допросили.

Этим летом в России фиксируют всплеск инцидентов с участием электросамокатов. В Санкт-Петербурге на этом фоне силовики провели обыски у компаний, сдающих средства передвижения в краткосрочную аренду.