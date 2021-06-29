Судьба еще 150 жителей остается неизвестной. Об этом журналистам сообщили местные власти. Спасатели нашли под завалами несколько полостей, в которых теоретически могут находиться люди. При этом отмечается, что разбор обломков представляет собой сложную операцию, так как конструкция оказалась расколота на множество частей и экстренные службы не могут просто поднимать железобетонные блоки кранами.
Дом обрушился в ночь на четверг. Причины произошедшего устанавливаются.
Число жертв обрушения жилого дома во Флориде возросло до 11
Судьба еще 150 жителей остается неизвестной. Об этом журналистам сообщили местные власти. Спасатели нашли под завалами несколько полостей, в которых теоретически могут находиться люди. При этом отмечается, что разбор обломков представляет собой сложную операцию, так как конструкция оказалась расколота на множество частей и экстренные службы не могут просто поднимать железобетонные блоки кранами.