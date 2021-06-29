Число жертв обрушения жилого дома во Флориде возросло до 11

Судьба еще 150 жителей остается неизвестной. Об этом журналистам сообщили местные власти. Спасатели нашли под завалами несколько полостей, в которых теоретически могут находиться люди. При этом отмечается, что разбор обломков представляет собой сложную операцию, так как конструкция оказалась расколота на множество частей и экстренные службы не могут просто поднимать железобетонные блоки кранами.

Дом обрушился в ночь на четверг. Причины произошедшего устанавливаются.